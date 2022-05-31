Боржоми, Грузия, , 13:06 — REGNUM Работники обоих заводов «Боржоми» в Грузии 31 мая начали забастовку. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, протестующие заявили, что не приступят к работе, пока руководство предприятия не выполнит все их требования. Работников поддерживает «Объединение профсоюзов».

Протестующие требуют восстановить уволенных за протесты работников, заплатить им положенную заработную плату и отменить снижение зарплаты, которая предусмотрена новыми трудовыми договорами. Также они добиваются, чтобы с ними заключили бессрочные трудовые договора и коллективный договор.

Кроме того, сотрудники заводов обвиняют руководство предприятия в «шантаже угрозах и принуждении» и требуют прекратить это.

«Они хотят перевести нашу зарплату на почасовую. Мы хотим сохранить фиксированную зарплату, ничего дополнительно не просим. — сказал один из протестующих журналистам. — Говорят, пока вы не подпишите [новый договор], к сожалению, зарплата не будет вам зачислена».

Он также сообщил, что сотрудники завода не получают заплату два месяца.

Напомним, оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось почти полностью остановить из-за санкций против РФ, так как 60% предприятия принадлежит российскому консорциуму «Альфа-групп». После этого руководство предприятия стало требовать от работников заключать трудовые договора, в которых снижалась заработная плата. Это вызвало протесты на заводах. Руководство предприятия договорилось передать правительству Грузии часть акций, чтобы вывести продукцию из-под санкций.

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