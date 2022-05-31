Москва, 31 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Граждане вправе применять самооборону в случае, когда в их дом вломились злоумышленники. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда России.

Vsrf.ru Верховный суд

Самооборона в России разрешена в ряде случаев: при побоях, грабеже и другие посягательствах, связанных с насилием. Пленум Верховного суда добавил к этому списку незаконное проникновение в жилище «против воли проживающего в нем лица», не сопряжённое «с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Также необходимая самооборона наступает в случае, если реальная угроза есть вне контекста проникновения в жилище. Например, если злоумышленник угрожает немедленно применить насилие, а оборонявшийся обоснованно опасается осуществления этой угрозы, проще говоря, если на него направлено оружие.

В таких случаях все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого, отмечает пленум.

В последнее время Верховный суд несколько раз выносил резонансные решения по делам о самообороне. Так, женщину, которая ударила ножом душившего её сожителя, оправдали. При этом отменено оправдание мужчине, на которого напали несколько человек. Нападавшие стали убегать, и мужчина выстрелил одному из них в спину.

Постановления пленума — правовые позиции и разъяснения Верховного суда России. Судьи при рассмотрении дел должны руководствоваться ими.