Кабул, , 13:05 — REGNUM Увеличение экспорта афганского угля в Пакистан привело к росту цен на топливо внутри Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство финансов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что с тех пор, как движение взяло под свой контроль Афганистан, было экспортировано 2 миллиона тонн угля, в основном, в Пакистан.

Ахмад Вали Хакмаль, представитель министерства финансов, заявил, что за последние девять месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заработали более 4 миллиардов афгани на продаже угля. Он добавил, что минфин увеличил экспортный тариф на уголь на 10%.

Между тем, Афганская палата промышленности и шахт заявляет, что рост цен на уголь на рынках Кабула оказывает негативное влияние на производственные предприятия страны. По данным палаты, к увеличению экспорта угля из Афганистана в Пакистан привёл рост цен на энергоносители во всём мире. После повышения мировых цен на уголь Пакистан начал закупать уголь в Афганистане в большом объёме.

Угольные месторождения Афганистана расположены в предгорьях горного хребта Гиндукуш и тянутся от провинции Бадахшан на крайнем северо-востоке страны до провинции Герат на западе.