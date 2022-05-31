Кострома, , 13:39 — REGNUM Стала известна программа, посвященная Дню защиты детей в Костроме. Об этом сообщает администрация города.

Праздник в Костроме Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Основные мероприятия первого июня начнутся в 11 часов на площади Советской, у государственной филармонии, в парке Победы и Берендеевке. Муниципальный Зоологический парк на улице Ленина будет бесплатно пускать детей до 12 лет. В рамках праздника запланированы концерты, состязания, мастер-классы и розыгрыши призов. Ознакомиться с полной программой можно на сайте городской администрации. Кроме этого, в выходной 5 июня в Большом зале Дома музыки на Никитской пройдёт спектакль «Бременские музыканты», посвященный детям и 100-летию пионерии.

Напомним, в 2020 и 2021 годах году из-за пандемии коронавируса торжества прошли в урезанном формате. В связи с отменой ограничений на проведение массовых мероприятий в этом году в городе должны состояться знаменитые фестивали фейерверков и сыра.

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