Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В акватории Крюкова канала в центре Санкт-Петербурга столкнулись два прогулочных теплохода, в результате один из них навалился на Краснофлотский мост, сообщили 31 мая в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СКР.

Навал теплохода в Петербурге zmsut. sledcom.ru

По предварительным данным, инцидент произошел 30 мая около 18:00 мск. Пассажирский теплоход «Прометей», двигаясь по Крюкову каналу, столкнулся с проходящим мимо теплоходом «Андруши», после чего первое судно совершило навал на Краснофлотский мост. В результате инцидента никто не пострадал.

«Организована доследственная проверка, — рассказали в ведомстве. — Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.