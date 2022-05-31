31 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Десятилетия длившееся движение по пути "глобализма" и либерально-рыночных отношений, при сомнительных бонусах для немногочисленных "элит", привело Россию к опасной черте. Но в этой ситуации оказались не мы одни. В конечном счёте, если слишком долго идти на Запад, попадёшь на Восток...

Андрей Сафонов, , 13:59 — REGNUM «Если не можешь уничтожить, то возглавь!» — гласит приписываемая германскому канцлеру Отто фон Бисмарку фраза об отношениях с врагом. Но что делать, если возглавлять больше не получается? Начинается ломка стратегий и сутолока тактик, в результате которых невольно обнажается первоначальный замысел. И предстаёт он в первозданном «блеске» своём не только перед командованием противника, но уже и перед народами стран, находящихся в процессе покорения очередным самоназванным гегемоном.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Справедливость данного вывода наглядно подтверждается синхронностью нападок «гегемона» и его союзников, прикупленных «планом Маршалла» либо кредитами под залог всего нажитого (включая историю и национальное достоинство), на немногочисленных пока ещё относительно независимых соседей по планете. Будь то КНР — «мастерская мира» и, увы, главный кредитор США — или РФ — последняя крупная кладезь природных богатств, без «освоения» которых «цивилизованный мир» будет погребён в результате неминуемого и уже скорого обрушения «навеса» излишне напечатанной денежной массы. Но рейдерство и ликвидация кредитора — нормальные сюжеты свободного рынка. Подтверждений тому масса: что в криминальной хронике, что в деловых новостях. А теперь уже — и в международных отношениях.

Искусственное наращивание истерии руководства не желавшей исполнять Минские соглашения Украины, стандартно-агрессивная риторика Прибалтики (от Польши до Эстонии), вкупе с газовыми интригами вокруг «Северных потоков», сопровождаемые накачкой вооружениями и удушающим расширением военной инфраструктуры вокруг границ России, как-то странно коррелировали и с беспорядками в китайском Гонконге, и с блокировкой (случайной!) Суэцкого канала тайваньским контейнеровозом, и с нарастающим обострением отношений между Китаем и его же «окраиной» — Тайванем. Независимость которого из «ведущих» стран мира признала разве что Литовская Республика, в результате отрезавшая китайскую товарную логистику (как незадолго до того — российскую энергетическую) от существенной части Евросоюза, более того — своими действиями создала угрозу Калининградской области — своего рода «российскому Тайваню».

Тайваньские демонстрации за единство КНР RattleMan

Синхронность эскалации беспорядков в Казахстане и развитие литовско-китайского обострения оказалась вообще эталонной — знаковые события совпадали с разницей в несколько часов, о чём ИА REGNUM уже сообщало в материале того же автора от 5 апреля этого года. В этой связи чем-то странным не выглядят обвинения руководства НАТО в адрес Китая (!) в связи с событиями на Украине. «️США и НАТО неоднократно делали возмутительные заявления в адрес Китая по украинскому вопросу, смешивая черное и белое, правду и ложь, пытаясь скрыть свои зловещие намерения. Во-первых, США попытались нивелировать свою позорную роль, которую сыграли в ситуации с Россией и Украиной, обвиняя Китай и отвлекая внимание людей от правды. По сути, США являются и инициатором украинского кризиса и главной движущей силой украинского конфликта», — пишет официальное информационное агентство правительства Китая Синьхуа, выдержки из материала которого ещё 15 апреля привёл телеграм-канал «Кристалл Роста».

Степень огорчения Китая более чем понятна: из возможных путей «Великого шёлкового пути» Украина теперь выпала надолго, почти как Литва (она — навсегда). Добавив к сказанному слом логистики из-за внезапно возникшей пандемии коронавируса, к примеру — микрочипов из того же Тайваня, из-за чего начались остановки автопроизводств по всему миру, и картина становится более чем полной для понимания простых граждан. Особенно — жителей России и Китая, чьи страны волею истории вновь отражают западный натиск, снова — спина к спине.

И жители Китая своё мнение составили. Как 15 мая сообщало ИА REGNUM, из 25 стран мира жители Китая больше всего симпатизируют России и хуже всего относятся к США. Это следует из данных опроса Центрально-европейского института азиатских исследований — The Central European Institute of Asian Studies (CEIAS).

Отношение китайских респондентов к России, по данным опроса The Central European Institute of Asian Studies, проведенного в марте 2022 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Опрошенные китайцы с наибольшей симпатией относятся к России (79,8%) и с наименьшей — к США (31%). При этом 78,7% респондентов заявили, что их отношение к России в течение последних трех лет улучшилось, а 59,1% — что они стали хуже относиться к Соединенным Штатам. Положительное отношение китайцев к России не было нарушено и спецоперацией России на Украине. Этот вывод в целом согласуется с результатами опросов, проведенных CEIAS в 2008 и 2015 годах, когда только около 50% китайских респондентов положительно относились к России.

Отношение российских респондентов к Китаю, по данным опроса «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) на 2022 год Андрей Сафонов © ИА REGNUM

По данным опроса «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), опубликованного 30 марта прошлого года, по состоянию на 2021 год 75% россиян положительно относились к Китаю, отрицательно — 14%. Как отмечает аналитический центр, отношение к Китаю резко улучшилось в 2014 году на фоне конфликта России и Запада: тогда всего за полгода положительные оценки Китая выросли с 55% до 77%. Символически важным оказалось участие китайского лидера Си Цзиньпина в параде Победы в 2015 году, на котором он стал главным иностранным гостем торжества. В том же году положительное отношение к Китаю достигло 80-81%.

А вот по данным опроса ИА REGNUM, проведенного с 1 октября по 26 ноября 2019 года с участием в качестве респондентов 9 тысяч читателей, положительное отношение к Китаю было существенно ниже — 42% (против 72% на ноябрь того же года по данным «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)), что всё равно почти в два раза превосходило отрицательное отношение в 22% (у «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) было 17%). Что оттеняет динамику роста популярности Китая в России с ещё большим контрастом.

Советский плакат. Дружба навеки!

Помимо геополитики, сдвиги ощущаются и в других, более «приземлённых», сферах. Так, исследователи SuperJob провели анализ рынка труда в Самаре. По данным статистики прошлого месяца, китайский язык стали называть полезным для карьеры в 1,8 раза чаще, чем в прошлом году. Всё больше работодателей считают, что знание этого языка привлекательно для развития. Специалисты со знанием китайского требуются в сферах: внешнеэкономической деятельности, логистики, снабжении, перевода и продаж. Связи между Россией и Китаем только нарастают, причём — и на уровне рядовых граждан.

Иными словами, если слишком долго идти на Запад, то в итоге окажешься на Востоке. Так как Земля круглая, где именно расположен центр её поверхности — вопрос риторический, а ответ на него — субъективен.