Каспийск, Дагестан, , 13:03 — REGNUM Каспийская флотилия (КФл) провела учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал», которые во время несения боевого дежурства уничтожили цели условного противника на побережье Каспийского моря. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Береговой комплекс «Бал» Минобороны России

В ходе учений были обнаружены цели условного противника, после чего отработаны выдача целеуказаний, выдвижение БРК на огневую позицию, развёртывание, маскировка и подготовка к нанесению ракетных ударов в различных условиях.

пресс-служба ЮВО «Военнослужащие поразили цели условного противника электронными пусками, средства контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней. Кроме того, отрабатывались оперативная смена позиций и выход из-под ответного удара условного противника».

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается новый береговой ракетный комплекс для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

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