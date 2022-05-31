Каспийск, Дагестан, 31 мая 2022, 13:03 — REGNUM Каспийская флотилия (КФл) провела учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал», которые во время несения боевого дежурства уничтожили цели условного противника на побережье Каспийского моря. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.
В ходе учений были обнаружены цели условного противника, после чего отработаны выдача целеуказаний, выдвижение БРК на огневую позицию, развёртывание, маскировка и подготовка к нанесению ракетных ударов в различных условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается новый береговой ракетный комплекс для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
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