Каспийск, Дагестан, 31 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Каспийская флотилия (КФл) провела учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал», которые во время несения боевого дежурства уничтожили цели условного противника на побережье Каспийского моря. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Береговой комплекс «Бал»

В ходе учений были обнаружены цели условного противника, после чего отработаны выдача целеуказаний, выдвижение БРК на огневую позицию, развёртывание, маскировка и подготовка к нанесению ракетных ударов в различных условиях.

пресс-служба ЮВО «Военнослужащие поразили цели условного противника электронными пусками, средства контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней. Кроме того, отрабатывались оперативная смена позиций и выход из-под ответного удара условного противника».

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается новый береговой ракетный комплекс для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

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