Береговые комплексы «Бал» в Дагестане уничтожили цели условного противника
Каспийск, Дагестан, 31 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Каспийская флотилия (КФл) провела учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал», которые во время несения боевого дежурства уничтожили цели условного противника на побережье Каспийского моря. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.
В ходе учений были обнаружены цели условного противника, после чего отработаны выдача целеуказаний, выдвижение БРК на огневую позицию, развёртывание, маскировка и подготовка к нанесению ракетных ударов в различных условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается новый береговой ракетный комплекс для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
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