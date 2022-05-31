Минск, 31 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. События на Украине разворачиваются по сценарию, который не удалось реализовать в Белоруссии. Об этом 31 мая заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле», — сказал Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования информационной политики.

Он добавил, что в Минске «понимают уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что введённые против Белоруссии санкции затронули все этапы производственного процесса, но это не должно быть поводом для паники.

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