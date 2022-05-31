Екатеринбург, 31 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией вырос на 108. За прошедшие сутки, 30 мая, госпитализированы 114 человек, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 152 пациента. В общей сложности в регионе выздоровели 431 396 человек.

За 30 мая в области выявили 104 случая заражения коронавирусом. Общее число умерших от ковида осталось на отметке в 10 745, новых летальных случаев по причине коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.