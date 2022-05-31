Москва, , 13:01 — REGNUM Ни у президента России Владимира Путина, ни у кого-либо еще из российского руководства нет ни счетов, ни имущества, ни других значимых интересов за рубежом. Об этом 31 мая сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Duma.gov.ru

Как отметил Медведева, в вопросе с введением санкций Запада против России, по его мнению, несколько потерялся вопрос о том, против кого именно они направлены.

«Кого всё-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать», — написал он в своем сообщении.

Также зампредседателя Совбеза РФ уточнил, что и крупный бизнес из России, как он считает, не понес серьезного ущерба от западных санкций.

«Тогда — против кого это всё? Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, — это брехня чистой воды», — пояснил в своем сообщении Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инфляцию на уровне 13,9% зафиксировали в Польше в мае, это рекордный показатель за последние 24 года.