Стремоусов: рубль введён в Херсоне в полноценный оборот
Херсон, 31 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. На территории Херсона российский рубль введён в полноценный оборот. Об этом заявил 31 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубли
По его словам, в Херсонской области с 30 мая рубль введён в полноценный оборот. Магазины обязаны продавать продукцию за рубли и гривны.
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