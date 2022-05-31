Херсон, 31 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. На территории Херсона российский рубль введён в полноценный оборот. Об этом заявил 31 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, в Херсонской области с 30 мая рубль введён в полноценный оборот. Магазины обязаны продавать продукцию за рубли и гривны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области отметят День России как государственный праздник.