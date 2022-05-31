Москва, 31 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Современная рекордная инфляция в Германии вызвана контрпродуктивными действиями евробюрократов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Picserver.org Инфляция

«Годовая инфляция в Германии опять бьет рекорды — в мае она достигла уровня 7,9%, самого высокого с момента объединения ГДР и ФРГ. Отдельные оценки дают еще более высокое значение годовой инфляции, равной 8,7%. Это величина чрезвычайно малая в сравнении с германской инфляцией времен Веймарской республики, когда стоимость марки упала за пять лет в 1 триллион раз, но чрезвычайно большая по сравнению с оптимальной инфляцией в еврозоне, равной 1,5%, по оценке Бундесбанка», — сказал Ильинский.

По его словам, современная рекордная инфляция в Германии вызвана контрпродуктивными действиями евробюрократов и коллективного руководства ЕЦБ.

«Для оживления экономики Еврозоны сначала выпустили в денежное обращение чудовищную сумму в 3,35 триллиона евро с начала 2020 года, а затем устроили шок предложения европейской экономике, разрушив цепочки поставок энергоносителей и минеральных удобрений», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам проведённого мюнхенским Институтом экономических исследований опроса, 9 из 10 торгующих продуктами питания торговых сетей ФРГ намерены и далее повышать цены.