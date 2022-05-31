Профессор Ильинский объяснил, чем вызвана рекордная инфляция в Германии
Москва, 31 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Современная рекордная инфляция в Германии вызвана контрпродуктивными действиями евробюрократов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«Годовая инфляция в Германии опять бьет рекорды — в мае она достигла уровня 7,9%, самого высокого с момента объединения ГДР и ФРГ. Отдельные оценки дают еще более высокое значение годовой инфляции, равной 8,7%. Это величина чрезвычайно малая в сравнении с германской инфляцией времен Веймарской республики, когда стоимость марки упала за пять лет в 1 триллион раз, но чрезвычайно большая по сравнению с оптимальной инфляцией в еврозоне, равной 1,5%, по оценке Бундесбанка», — сказал Ильинский.
По его словам, современная рекордная инфляция в Германии вызвана контрпродуктивными действиями евробюрократов и коллективного руководства ЕЦБ.
«Для оживления экономики Еврозоны сначала выпустили в денежное обращение чудовищную сумму в 3,35 триллиона евро с начала 2020 года, а затем устроили шок предложения европейской экономике, разрушив цепочки поставок энергоносителей и минеральных удобрений», — сказал экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам проведённого мюнхенским Институтом экономических исследований опроса, 9 из 10 торгующих продуктами питания торговых сетей ФРГ намерены и далее повышать цены.