Краснодар, 31 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Четвёртый, повышенный, класс пожарной опасности действует в Темрюкском и Апшеронском районах Краснодарского края на 31 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

В 12 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим — это Павловский, Славянский, Каневской, Щербиновский, Новопокровский, Староминский, Гулькевичский, Северский, Темрюкский и Тихорецкий районы, а также города Сочи и Армавир.

За минувшие сутки новые термоточки на территории региона не зарегистрированы. Всего с начала 2022 года зарегистрировано 1084 термоточки, из них подтверждено 724. Произошло 176 загораний сухой растительности, на землях лесного фонда региона произошло семь пожаров.