Барнаул, , 13:01 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 31 мая известило о вынесении приговора в отношении двух учредителей золотодобывающего предприятия и одного предпринимателя, признанных виновными в незаконном обороте драгоценных металлов.

Золото (сс) kaisender

Следствием и судом установлено, что с мая по декабрь 2019 года трое фактических руководителей ООО Золотодобывающее предприятие Артель старателей «Алтай-2» и ООО Артель старателей «СИБИРЬ», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору организовали выполнение работ по незаконной добыче драгоценных металлов на непредусмотренном лицензией участке, который затем незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья, содержащего драгоценные металлы.

Полученное в результате переработки заводским путем золото они продавали в один из коммерческих банков, несмотря на то, что оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Своими действиями руководители золотодобывающих предприятий нанесли вред государству на общую сумму более 9,8 миллионов рублей. В отношении одного из предпринимателей ранее был вынесен приговор в связи с заключением им досудебного соглашения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом в размере более 3 миллионов рублей.

Кроме того, индивидуальный предприниматель, имеющий намерение приобрести данные золотодобывающие предприятия, узнав, что в отношении действующих владельцев сотрудниками ФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия, совместно с одним из учредителей предпринял попытку дать взятку оперативному сотруднику в сумме 300 тысяч рублей. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось — оперативник, не имея намерений получать взятку, отказался ее принять, а преступные действия взяткодателей в дальнейшем были пресечены сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия фигуранты дела вину в содеянном признали. Следователем СК в обеспечение приговора на их имущество был наложен арест на общую сумму более 20 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив одному из учредителей наказание в виде в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, второму 2 года лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 3 года, со штрафом 100 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель приговорен к 7 годам лишения свободы условно, с установлением испытательного срока на 5 лет, со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

В 2021 году общественникам, представляющим Общероссийский народный фронт (ОНФ), удалось остановить незаконную добычу золота на реке Ануй.

Читайте также: На Алтае добиваются рекультивации земель после незаконной добычи золота