Москва, 31 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В РФ рост цен на товары первой необходимости вызван с одной стороны подорожанием импортного сырья и сложностью его поставки, а с другой — известной «бедой ретейла» — длинной цепочкой поставок и большим количеством компаний-посредников, каждая из которых поднимает цены на товар, пока он не доберется до полки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Для регулирования цен можно использовать контроль за итоговой наценкой на продукт, но это ограничение можно легко обойти — включив своего посредника, через которого сети будут покупать этот товар. Еще один вариант регулирования цен — контроль и фиксация цен по всей цепочке поставок. Данный метод был реализован в 2021 году для регулирования цен на сахар, — сказал Щербаченко. — Также можно использовать торговые соглашения с производителями и торговыми сетями, когда производитель не поднимает цены, а торговая сеть, в свою очередь, уменьшает наценку на социально значимые товары».

При этом он отметил, что при введении государственного регулирования на продукты и товары первой необходимости, есть риск, что магазины будут избавляться от товаров, которые приносят им минимальный доход, либо снижать объём заказов, покупая минимальную партию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Долгова рассказала, стоит ли властям РФ прибегать к заморозке цен на продукты питания и товары первой необходимости.