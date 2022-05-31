Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Два высокоскоростных поезда «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург и поезд «Ласточка» сообщением Торжок — Тверь задержались в пути из-за неисправности на перегоне Дорошиха — Лихославль в Тверской области. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Скоростной поезд «Сапсан» Rzd.ru

Причиной задержки пассажирских поездов, случившейся в 10:54 мск, стала неисправность локомотива грузового поезда.

Поезд № 760 «Сапсан» (Москва — Санкт-Петербург) задержался на 1 час, поезд № 762 «Сапсан» (Москва — Санкт-Петербург) выбился из графика на 15 минут, а поезд № 7205 «Ласточка» (Торжок — Тверь) отстал от расписания на 1,5 часа.

«Специалисты ОЖД делают все возможное для минимизации времени отставания поездов. Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении ОЖД.

Информацию о движении поездов можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» +7 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный).