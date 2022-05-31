Красногорск, 31 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 31 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 133 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 35 случаев больше аналогичного показателя 30 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 98 человек, а днём ранее — у 197 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 526 новых случаев заражения коронавирусом.