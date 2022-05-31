Ростов-на-Дону, 31 мая 2022, 13:03 — REGNUM В Ростовской области во время медицинского обследования сбежал заключённый. Инцидент случился ещё 28 мая в центральной больнице посёлка Весёлый, сообщает 31 мая пресс-служба ГУФСИН Ростовской области
Заключённых привезли на медобследование из колонии-поселения, расположенной в посёлке Садковский. Пока пациенты ждали очереди на флюорограмму, одному из заключённых удалось покинуть больницу.
36-летний мужчина отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения.
Беглецу грозит новый срок за побег.