В Ростовской области ищут сбежавшего заключённого
Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовской области во время медицинского обследования сбежал заключённый. Инцидент случился ещё 28 мая в центральной больнице посёлка Весёлый, сообщает 31 мая пресс-служба ГУФСИН Ростовской области
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Колония
Заключённых привезли на медобследование из колонии-поселения, расположенной в посёлке Садковский. Пока пациенты ждали очереди на флюорограмму, одному из заключённых удалось покинуть больницу.
36-летний мужчина отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения.
Беглецу грозит новый срок за побег.