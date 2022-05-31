Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовской области во время медицинского обследования сбежал заключённый. Инцидент случился ещё 28 мая в центральной больнице посёлка Весёлый, сообщает 31 мая пресс-служба ГУФСИН Ростовской области

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Заключённых привезли на медобследование из колонии-поселения, расположенной в посёлке Садковский. Пока пациенты ждали очереди на флюорограмму, одному из заключённых удалось покинуть больницу.

36-летний мужчина отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения.

Беглецу грозит новый срок за побег.