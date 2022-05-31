Кострома, 31 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Костромской грузовой речной порт возобновил работу спустя 20 лет. Об этом сообщает администрация Костромской области. С помощью него из Карелии по Волге в город доставили 4,1 тысячи тонн материалов для ремонта дорог.

АО «Костромской грузовой порт»

Как писало ИА REGNUM, ранее порт находился в федеральной собственности и не использовался по назначению несколько десятилетий. Сейчас предприятие передали на баланс области, было создано акционерное общество с 25% долей участия региона. Кроме этого власти заключили соглашение с группой компаний «Питер Втормет», которая согласилась вложить в модернизацию речного порта 500 млн рублей за ближайшие 7 лет.

Взамен компания будет получать прибыль от перевозок, которая будет пропорционально распределяться между акционерами. Возглавил акционерное общество Дмитрий Урядников — в прошлом глава Антроповского района, первый заместитель главы областного департамента агропромышленного комплекса.

На деньги инвестора порт сможет закупить технику, построить управленческий логистический центр, провести благоустройство территории, установить ограждения, склады. Через порт будут отправлять и принимать грузы предприятий дорожной, строительной, деревообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей. Это «в разы» дешевле, чем доставка грузов железнодорожным транспортом.

Как пояснил корреспонденту информационного агентства Урядников, в ближайшие 2-3 года порт надеется принимать по 250 тысяч тонн грузов, а после этого выйти на максимальную загрузку порядка 400 тысяч тонн в год. Преимущество восстановления порта для Костромы заключается в том, что доставку грузов можно осуществлять минуя областной центр, страдающий от отсутствия второго моста и потока большегрузов.