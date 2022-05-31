Таллин, , 12:56 — REGNUM В Тарту (юго-восточная Эстония) завершается проект SmartEnCity, превративший жилые многоквартирные дома советского периода в энергоэффективные и экологичные дома. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Хрущевка. Вторичный рынок жилья Gx.net.ua

Проект с 2016 года финансируется программой Европейского союза по развитию научных исследований и технологий. В качестве наследия советских времен в Тарту осталось около сотни «хрущевок», 19 из которых были построены в центре города в 60-х годах ХХ-го века.

«В рамках проекта SmartEnCity 18 зданий были реновированы. Их сделали энергосберегающими, «умными», утеплили. Также одной из частей проекта стало искусство: у каждого дома теперь расположено свое произведение», — сообщила куратор программы Эвелин Золотко.