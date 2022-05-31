Москва, 31 мая 2022, 12:54 — REGNUM Во вторник, 31 мая, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» передали в Областную клиническую больницу им. Калинина в Донецке необходимые изделия медицинского назначения для анестезии и реанимации, а также лекарственные препараты, которые были предоставлены волонтерам неравнодушными людьми в рамках сбора гуманитарной помощи для ЛДНР. Об этом журналистам сообщил руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.
Он также отметил, что в рамках акции активисты поблагодарили врачей за работу. «Пользуясь случаем, привезли сладкие подарки для врачей, которые ежедневно спасают жизни людей в это непростое время. Это меньшее, что мы можем для них сделать», — добавил Александр Амелин.
Напомним, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты боевого братства». Добровольцы оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь жителям, работают с детьми, помогают эвакуировать людей из опасных территорий Мариуполя, а также ведут работу по поиску пропавших людей на территории города.