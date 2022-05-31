Донецк, 31 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Еленовку. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В представительстве рассказали, что атака зафиксирована в 12:05 с позиций в Новомихайловке. По Еленовке выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике.