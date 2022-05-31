Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Всемирный банк пересмотрел в большую сторону прогноз роста экономики Грузии. Об этом 31 мая сообщил журналистам глава представительства финансового института на Кавказе Себастьян Молинеус.

В начале года во Всемирном спрогнозировали рост ВВП Грузии в 2022 году на 5,5%, но в апреле снизили его до 2,5%. Теперь эксперты решили, что предыдущий показатель был точнее.

«Экономика Грузии продемонстрировала удивительную устойчивость, силу и весьма впечатляющий рост в первом квартале. Именно поэтому мы теперь верим, что экономика Грузии действительно вырастет на те 5,5%», — сказал Молинеус.

Стоит отметить, что в марте рост ВВП Грузии составил 10,6%. Сегодня, 31 мая грузинский Нацбанк опубликовал данные о росте экономики в апреле. Они стали почти в пять раз ниже — 2,6%. При этом за первые четыре месяца рост ВВП составил 10,8% в сравнении с отчётным периодом 2021 года.

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