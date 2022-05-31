Владикавказ, 31 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии имеется большой потенциал для создания на её территории крупных оптово-логистических центров. Географическое расположение республики на пути транспортировки товаров в страны Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, Азии позволяет рассматривать регион как один из самых перспективных для создания таких крупных центров на Юге России.

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С такой информацией вступили в ходе Всероссийской конференции «Развитие оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации», которая состоялась во Владикавказе, глава правительства РСО-Алании Борис Джанаев и министр экономического развития республики Заур Кучиев.

По словам премьер-министра, развитие оптовых площадок в Северной Осетии может стать дополнительным стимулом для развития предпринимательства, а также поможет решить целый ряд социальных вопросов, в том числе обеспечить жителей региона качественной продукцией по доступным ценам и создать новые рабочие места.

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