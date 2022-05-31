Москва, 31 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Калининградская область показывает стабильный рост макроэкономических показателей. Об этом заявил в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM «Калининградская область в окружении врагов» директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв.

Флаг Калининградской области России

По его словам, в экономике региона растёт доля обрабатывающей отрасли.

«Когда мы рассуждаем об ограничении транзита, то статистика говорит о другом — ежедневно 250−300 фур, 35 авиарейсов, постоянно функционируют четыре парома. Да, есть возрастающие риски, но всё не так плохо, как видится», — сообщил Толмачёв.

«Были логистические вопросы, но сейчас они в целом решены. Ситуация представляется прогнозируемой», — отметил эксперт.