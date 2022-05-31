Минск, 31 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Запад своими действиями стремится дестабилизировать белорусское общество и сменить в стране конституционный строй. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 мая на совещании по вопросу совершенствования информационной политики.

President.gov.by Совещание у президента Белоруссии Александра Лукашенко

По его словам, давление на Белоруссию растёт, усиливаться должно и противодействие. Вызовы, с которым сталкивается страна, не новы. Это, как и прежде, идеологические, информационные, военные и психологические угрозы.

«Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада — Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что на реализацию этих целей брошены технологии очень высокого уровня. Стране в связи с этим нужны механизмы противодействия, контрмеры в информационном пространстве.

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