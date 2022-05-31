Москва, 31 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. После майских праздников жители России начали экономить. Наиболее популярный способ экономии денег — отказ от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования (47%), приводит данные опроса исследовательский холдинг «Ромир».

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Готовы сократить расходы на отдых и развлечения 43% респондентов, на еду и товары первой необходимости — 39%. Один из самых распространённых способов это сделать — покупать товары и продукты по скидкам и акциям (76%).

Также для экономии средств 22% откажутся от дорогостоящих услуг (лечение, образование). Начнут выращивать урожай на даче 20%. Но собираются входить в режим экономии 8% опрошенных.

Исследование проведено 16–22 мая 2022 года среди населения городов России старше 18 лет с численностью более 10 тысяч человек.

ИА REGNUM сообщало ранее, после специальной военной операции России по освобождению финансовое поведение изменилось у 63% граждан.

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