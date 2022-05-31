Краснодар, 31 мая 2022, 12:50 — REGNUM В Краснодарском крае подготовлено 14 легальных маршрутов для джиппинга в новом туристическом сезоне, сообщили в пресс-службе администрации края.
Запуск легальных маршрутов для автотуров, как рассчитывают власти, поможет в борьбе с незаконным джиппингом в регионе.
Так, восемь маршрутов будет открыто на территории Сочи, ещё четыре в Геленджике, по одному — в Анапе и Новороссийске. Перевозки будут осуществлять восемь компаний-организаторов.
Параллельно на территории края будут проводиться межведомственные рейды по пресечению нелегального джиппинга.