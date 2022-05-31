Краснодар, 31 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подготовлено 14 легальных маршрутов для джиппинга в новом туристическом сезоне, сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Джиппинг

Запуск легальных маршрутов для автотуров, как рассчитывают власти, поможет в борьбе с незаконным джиппингом в регионе.

«Незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек, перевозку зачастую выполняют старые автомобили, не отвечающие элементарным требованиям безопасности. Такие автотуры наносят ущерб природе и рискованны для самих отдыхающих. Мы провели большую работу сразу по нескольким направлениям. К сезону подготовили 14 маршрутов. Все они имеют соответствующие паспорта», — прокомментировал заместитель губернатора Александр Руппель.

Так, восемь маршрутов будет открыто на территории Сочи, ещё четыре в Геленджике, по одному — в Анапе и Новороссийске. Перевозки будут осуществлять восемь компаний-организаторов.

Параллельно на территории края будут проводиться межведомственные рейды по пресечению нелегального джиппинга.