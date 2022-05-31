Ижевск, 31 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В отношении 37-летнего жителя Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Грузовик

Уголовное дело направлено в Игринский районный суд для рассмотрения по существу.

«За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, по данным следствия, в октябре 2021 года мужчина в темное время суток находился за рулем грузовика с полуприцепом. На нерегулируемом перекрестке он попытался начать разворот, не убедившись в безопасности маневра. Начав маневр, он не справился с управлением транспортным средством и остановился непреднамеренно на неосвещенном участке дороги, заныв полосы двух транспортных средств, которые двигались в разных направлениях и имели первоочередное право на проезд перекрестка. Водители автомобилей не заметили грузовика обвиняемого, и произошло столкновение. В результате ДТП скончались двое пассажиров легкового автомобиля, в том числе малолетний ребенок.