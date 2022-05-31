Таллин, , 12:49 — REGNUM

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Резкое повышение цен на сырье и энергоносители беспокоит все страны-члены Европейского пищевого союза, но для Эстонии нынешняя осень станет очень непростой. Об этом глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп сообщила местному «Радио 4».

По ее словам, многое осенью и зимой 2022–2023 годов будет зависеть от развития политических событий в мире и Европе. Она отметила, что ранее одним из самых крупных экспортеров зерна, подсолнечного масла и компонентов, которые из него изготавливают, была Украина. Теперь ситуация заметно изменилась. И особенно этот коснется стран Восточной Европы, включая Эстонию.

«На наших потребителей ситуация влияет больше — у нас зарплаты в 2-3 раза меньше, чем в других европейских странах. В том числе мы используем, например, в два раза больше электричества, чем Швеция и Финляндия. Ситуация ненормальная», — сообщила Потисепп.

До сих пор разницу уровня благосостояния между Западной и Восточной Европой сглаживало то, что Эстония много использовала дешевого сырья, которое получала из Украины, Белоруссии и России, а также были ниже цены на энергоносители из России.

«Это значит, что у нас будут очень тяжелые времена, поскольку цены для потребителей вырастут очень резко», — убеждена Потисепп.