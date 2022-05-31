Москва, , 12:49 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилась незначительно. Об этом свидетельствует опубликованная 31 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1 случай меньше аналогичного показателя 30 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 191 человека, а днём ранее — у 286 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 526 новых случаев заражения коронавирусом.

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