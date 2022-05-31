Москва, , 13:44 — REGNUM Сегодня, 31 мая, в целях привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее последствиям отмечается Всемирный день без табака. Борьба с потреблением никотинсодержащей продукции — одно из направлений нацпроекта «Демография». К 2024 году сокращение потребления никотинсодержащей продукции в России должно составить 10%. По этому случаю в российских регионах проводится множество массовых мероприятий.

Профилактическая акция в поддержку Всемирного дня без табака Минздрав региона

«В стране наблюдается тенденция снижения распространенности курения. С 2009 года по настоящее время распространённость курения сократилась на 46%. Каждый, кто хочет отказаться от зависимости, может обратиться в центры здоровья и кабинеты медицинской помощи по отказу от курения и получить необходимую помощь специалистов», — отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

С 28 по 31 мая при поддержке национального проекта «Демография» стартовала Всероссийская акция «Освободим Россию от табачного дыма», организаторами которой выступают ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и АНО «Национальные приоритеты».

«Волонтеры-медики традиционно проводят Всероссийскую акцию «Освободим Россию от табачного дыма» совместно с НМИЦ Терапии и профилактической медицины в преддверии 31 мая — дня отказа от курения. Цель акции заключается в привлечении внимания населения к проблеме курения и опасных последствий этой вредной привычки. Акция направлена на население всех возрастных групп. Но особый упор волонтеры-медики делают на школьников и студентов.

Разработано несколько форматов для учебных заведений молодежных центров и школ. Кстати, вредным привычкам и их влиянии на жизнь был посвящен май в нашем Марафоне ценностей здорового образа жизни «Поколение ZОЖ». Участники марафона и штабы здоровья тоже подключились к акции в рамках дня отказа от курения», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Добровольцы в регионах проводят арт-лекции, семинары, хакатоны и тренинги отказа в вузах, ссузах, молодежных центрах и школах.

В Амурской области большое внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор санитарно-профилактического просвещения Амурского регионального отделения «Волонтеры-медики» Никита Шушарин:

«Очень многие ребята школьных организаций и высших учебных заведений обеспокоены ситуацией табакокурения как в своем регионе, так и в стране. Если говорить о статистике, то в прошлом году снизилась тенденция к табакокурению, а также к употреблению так называемых заменителей сигарет. К ним относятся вейпы, всевозможные электронные сигареты которые содержат также табак, только в спресованном виде.

Мы заметили снижение к употреблению табака практически на 15% и мы стремимся улучшить данные показатели к следущему году. Так как основной целью является искоренить из людей такую вредную привычку, как курение».

В поддержку Всемирного дня без табака в ряде регионов проходят фестивали здоровья, где волонтеры-медики совместно с региональными центрами медицинской профилактики проводят открытые уличные лектории, говорят о вреде курения. Также организованы точки здоровья, где волонтеры-медики всем желающим измерят артериальное давление, проведут динамометрию и спирометрию, измерят уровень сахара в крови.

Кроме того, в регионах установлены интерактивные стойки с макетами органов (сердце, легкие, молочные железы и т.д.), на которых показано и рассказано то, к чему может привести частое курение. В ходе фестивалей также будут организованы спортивные соревнования, мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике, как способы восстановления легких курильщика.

Кроме того, в Республике Татарстан поликлиникой ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» в целях реализации нацпроекта «Демография» проводится традиционная акция «Обменяй сигарету на конфету».

Основная цель мероприятия — формирование здорового образа жизни и способствование снижению распространенности табачной зависимости среди населения. Сотрудники поликлиники совместно со студентами — волонтерами Чистопольского медицинского училища предложат жителям города обменять сигарету на конфету и отказаться от курения хотя бы на один день. Также акция включает комплекс мероприятий, а именно: разработку информационных бюллетеней и раздачу брошюр. Особое внимание уделено беседе о последствиях курения и вреде табачного дыма для окружающих.

В ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» антитабачная кампания направлена на повышение осведомленности общественности в отношении воздействия табака во время его выращивания, производства и распространения, а также его отходов на окружающую среду. Всего лекциями было охвачено более 300 пациентов, начиная с кабинета диспансеризации, заканчивая отделениями стационара больницы. Также в стационаре провели смотр рисунков среди детей сотрудников, посвященный Всемирному дню без табака «Скажи курению «НЕТ!»

Детский рисунок ко Дню без табака Минздрав региона

В Казани 31 мая региональное отделение Общероссийской общественной организации «Общее дело» при участии Республиканского наркологического диспансера проведёт лектории в школах и ссузах Казани.

«31 мая — день выбора, ты или со здоровьем, или с сигаретой и никотином. Если не задумывался раньше — то этот день специально для тебя!» — подчеркнул главный детский психиатр-нарколог минздрава Татарстана, заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии Степан Криницкий.

В Чувашской Республике центр общественного здоровья совместно с волонтерами-медиками проводят квест-игру для студентов в парке культуры и отдыха. На остановке общественного транспорта все желающие смогут пройти обследование на смокелайзере, пульсоксиметре, измерить объём лёгких и узнать свой уровень артериального давления. Любой желающий в том числе сможет познакомиться с инсталляцией «Дерево отказа» и поучаствовать в акции «Яблоко за сигарету».

В Иркутске 31 мая проходит профилактическая акция. Иркутяне и гости города смогут получить консультации специалиста кабинета по отказу от курения, врача психиатра-нарколога и психотерапевта на сквере имени Кирова, сообщает региональный минздрав. Кроме того, там же можно будет пройти флюорографию, ЭКГ, сделать анализ крови на глюкозу и холестерин, измерить уровень артериального давления, провести спирометрию и получить консультацию терапевта и онколога.

Специалисты организуют беседы, опросы, лекции, распространение информационно-наглядных материалов и другую активность по профилактике никотиновой зависимости.

«Это мероприятие уже стало традиционным. Из-за ковида мы его не проводили в прошлом году, но на протяжении многих лет акция пользуется популярностью у жителей региона. Это еще одна возможность проверить состояние своего здоровья, а также получить информацию от специалистов, которая, возможно, в будущем позволит человеку, зависимому от табака, отказаться от вредной привычки», — подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

Профилактическая акция в поддержку Всемирного дня без табака состоялась в Тульской области 28 мая в центральном парке

Профилактическая акция в поддержку Всемирного дня без табака Минздрав региона

На площади возле главной сцены парка работали четыре передвижных медицинских комплекса. Жители прошли УЗИ щитовидной железы, флюорографию, сдали анализ крови на определение уровня глюкозы, а также прошли обследования на выявление онкопатологий кожи и полости рта. Женщины прошли маммографию, мужчины сдали кровь на определение простатспецифического антигена (ПСА) для выявления патологии предстательной железы.

Туляки, которые решили бросить курить, прошли спирометрию, которая наглядно показывает отрицательное влияние курения на организм. Все желающие получили консультации психолога, психиатра-нарколога и других врачей.

«Курение негативно влияет на мозг, сердце и легкие, а также на зрение и обоняние. Эта пагубная привычка — один из основных факторов риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Лучший способ снизить риск — не курить или немедленно бросить, если вы курите, а также вести здоровый образ жизни», — отметил заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография» направлена на создание системы укрепления общественного здоровья, которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения, в частности борьбу с курением.