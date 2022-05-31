Курск, 31 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Курске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Подозреваемый работает прорабом общества с ограниченной ответственностью, которое занимается строительно-монтажными работами на объектах города Курска. Чтобы работы прошли ускоренную и беспрепятственную приёмку, он передал 220 тысяч рублей инженеру по надзору за строительством отдела контроля качества закрытого акционерного общества. Часть денег он отдал лично, часть перевёл на счёт.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная передача денег в крупном размере лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации». Устанавливаются все обстоятельства преступления.