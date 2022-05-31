Варшава, , 12:47 — REGNUM Инфляцию на уровне 13,9% зафиксировали в Польше в мае, это рекордный показатель за последние 24 года. Об этом сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).

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По предварительным данным, в апреле инфляция составила 12,3% — это максимальное значение с начала XXI века.

Индекс потребительских цен в мае вырос до 113,9% относительно того же периода 2021 года. Столь высоким этот показатель не был с 1998 года.

По предварительным данным, индекс потребительских цен в мае составил 113,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Это самый высокий уровень инфляции с 1998 года, то есть за 24 года.

Заметнее всего растут цены в топливном сегменте. В мае топливо для частных потребителей стало стоить дороже на 35,4% по сравнению с прошлогодним маем. По сравнению с апрелем 2022 года рост составил 5%.

По предварительной оценке, энергоносители в мае выросли в цене на 31,4% относительно мая 2021 года и на 3,4% — относительно апреля 2022 года.

Продукты питания и безалкогольные напитки в мае подорожали на 13,5% в годовом выражении и на 1,3% — по сравнению с апрелем этого года.

Польский институт экономики ожидает пиковой инфляции в августе.

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