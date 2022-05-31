Москва, 31 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Исполнитель Филипп Киркоров принял участие в съёмках нового проекта кинокомпании «Базелевс» (Bazelevs), которая занимается производством франшизы «Ёлки». Информация об этом была опубликована 31 мая в телеграм-канале студии.

Okras Филипп Киркоров

Компания представила видео, на котором Филипп Киркоров сидит в ванне с пеной — на голове у него расшитая треуголка. «Король говорит! Филипп Киркоров записал загадочное сообщение из ванной, ну, а мы лишь по секрету добавим, что певец и актёр сыграл главную роль в новом проекте «Базелевса», с которым мы познакомим вас уже через неделю!» — говорится в подписи к ролику.

Ранее кинокомпания «Базелевс» сообщила, что девятую часть франшизы «Ёлки» снимет комик и блогер Евгений Кулик. Он также исполнит одну из главных ролей — вместе с ним в проекте играют Виктория Агалакова, Фёдор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова, Ростислав Бершауэр и другие.