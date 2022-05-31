Стокгольм, 31 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Правый экстремист Расмус Палудан, который известен в Швеции своими акциями по сожжению Корана, получил очередное разрешение от полиции на проведение публичных собраний в Стокгольме. Об этом 30 мая сообщила радиостанция P4 Stockholm.

Скриншот страницы социальной сети Facebook / DanernesLys Расмус Палудан

«Все люди в Швеции имеют право на свободу слова и свободу демонстраций, и одна из задач полиции состоит в том, чтобы дать всем людям возможность реализовать свои конституционально защищенные права», — заявил в эфире радиостанции пресс-секретарь полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

Отмечается, что разрешение предусматривает проведение акций каждый день в течение текущей недели. Свои будущие акции по сожжению Корана Палудан связал с проходящей в Стокгольме политической конференцией Järvaveckan.