Москва, , 12:39 — REGNUM Завершен прием заявок на третий специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив. За одиннадцать дней заявочной кампании в системе начали оформлять заявки 1663 творческие команды, полностью завершены и направлены на рассмотрение в Фонд 765 заявок из 77 регионов России.

Президентский фонд культурных инициатив ПФКИ

Вчера был утвержден список проектов-победителей второго специального конкурса 2022 года на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. По итогам независимой экспертной оценки проектов поддержаны 36 инициатив из 16 регионов России. Общая утвержденная сумма грантовой поддержки — 291 613 183 рубля. В реализацию проектов авторы и партнеры поддержанных проектов готовы внести и привлечь237 250 312 рублей дополнительных средств.

Напомним, специальные конкурсы Президентского фонда культурных инициатив проводятся в соответствии с указанием президента Российской Федерации от 13 апреля 2022 года № Пр-645. Из бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение спецконкурсов направлен 1 млрд рублей.

Согласно условиям, в специальных конкурсах участвуют проекты, связанные с популяризацией и сохранением общероссийской культурной идентичности и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В специальных конкурсах эксперты оценивают заявки от некоммерческих организаций, в том числе муниципальных (исключая государственные учреждения, государственные корпорации, государственные компании, политические партии, муниципальные казенные учреждения), коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей.

Отборы проектов, поданных на специальные конкурсы, проходят по ускоренной процедуре.