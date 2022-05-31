Москва, 31 мая 2022, 12:37 — REGNUM Символом дипломатии Евросоюза должна стать Пизанская башня. Об этом сегодня, 31 мая, в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По мнению Захаровой, Пизанская башня привлекает своей «неудачей и нефункциональная»
«При этом башня популярная, с историей и приносит её хозяевам доход», — написала представитель МИД РФ
Как сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил, что Патриарх Кирилл нужно включить в черный список ЕС в рамках шестого пакета санкций.
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