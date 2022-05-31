Москва, , 12:36 — REGNUM Российские военные обнаружили на территории комбината «Азовстали» фургон с телами украинских боевиков. Об этом 31 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

По его словам, в подвалах комбината находился фургон со 152 телами украинских националистов и военнослужащих ВСУ. Трупы оказались заминированными.

«По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева», — заявил Конашенков.

По его словам, целью провокации являлась попытка обвинить Россию в намеренном уничтожении останков и не допустить их вывоза для передачи родственникам.

Всего во время обследования российские сапёры обнаружили четыре мины, мощности которых было достаточно, чтобы уничтожить оставшиеся останки.

Российская сторона планирует передать тела представителям Украины.