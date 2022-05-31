Донецк, , 12:36 — REGNUM При обстреле украинскими нацистами города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина 1975 года рождения. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Червоногвардейского района населенного пункта Макеевка по адресу: поселок Первомайский, ул. Кировоградская, 3 погибла женщина 1975 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что еще один мужчина был ранен и добавляется, что из-за обстрела ВСУ также произошло возгорании хозяйственной постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике под обстрел попали Макеевка и Еленовка.