Таллин, 31 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Первое чтение законопроекта о повышении детских пособий в Эстонии успешно прошло в парламенте страны, сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

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Предложение правящей Реформистской партии отложить рассмотрение закона не получило поддержки: его поддержали 32 депутата, 56 выступили против, никто не воздержался. Таким образом, предложение входящей в коалицию Центристской партии о пособиях прошло. Срок внесения поправок установлен до 15 часов по местному времени (совпадает с московским) 1 июня включительно.

Выдвинутый центристами законопроект предусматривает повышение пособия на первого и второго ребенка до 100 евро, а на семью с тремя и более детьми — до 700 евро.

Инициативу поддержали представители всех парламентских партий, кроме возглавляющих правительство реформистов. Поскольку «стоимость» нового закона составит около 300 млн евро дополнительных расходов госбюджета, партия премьер-министра категорически против его принятия.

Реформисты ранее обвинили центристов в попытке развалить двухпартийный кабинет министров и заявили, что в случае принятия закона парламентом нынешнее правительство Эстонии перестанет существовать в его нынешнем виде.