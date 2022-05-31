Волгоград, 31 мая 2022, 12:41 — REGNUM Подрядчики вручную разбирают ветхие конструкции в бывшем кинотеатре «Победа» в Волгограде. До конца 2022 года планируется закрыть контур здания, чтобы продолжить работы в холодное время года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе администрации региона.
В историческом здании усиливают стены, укрепляют колонны, оконные проёмы и ниши. На этапе демонтажа подрядчики выявили множество скрытых дефектов, строители меняют деревянные перекрытия на прочные из современных материалов. На площадке выполнено более 20% от общего объема работ.
Как сообщало ИА REGNUM, после реконструкции в бывшем кинотеатре создадут Дом детства с кукольным театром.