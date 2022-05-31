Волгоград, 31 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Подрядчики вручную разбирают ветхие конструкции в бывшем кинотеатре «Победа» в Волгограде. До конца 2022 года планируется закрыть контур здания, чтобы продолжить работы в холодное время года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Реконструкция бывшего кинотеатра «Победа»

В историческом здании усиливают стены, укрепляют колонны, оконные проёмы и ниши. На этапе демонтажа подрядчики выявили множество скрытых дефектов, строители меняют деревянные перекрытия на прочные из современных материалов. На площадке выполнено более 20% от общего объема работ.

«Здание прослужило верой и правдой много лет, пришло время провести здесь серьёзную работу. В конце 2020 года мы приступили к восстановлению, должны сдать его к концу 2023-го. Это сложный объект, но сроки мы переносить не будем. Профессионализм волгоградских строителей позволил детально обследовать здание, провести корректировку первоначальной документации, и сегодня здесь уже развернулись полномасштабные работы», — отметил на выездном рабочем совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, после реконструкции в бывшем кинотеатре создадут Дом детства с кукольным театром.