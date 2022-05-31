Белград, , 12:36 — REGNUM Александр Вучич, который в апреле одержал победу на президентских выборах в Сербии, 31 мая принёс присягу перед Скупщиной (парламентом) Сербии и вступил в должность главы государства на свой второй пятилетний срок.

Александр Вучич Sns.org.rs

Держа правую руку на конституции Сербии и копии Мирославлева евангелия, старейшей сербской книге, Вучич произнёс текст клятвы. Об этом сообщает информационное агентство Сербии Tanjug.

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»Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как её составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод, уважению и защите конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности», — заявил глава государста.

После произнесения текста присяги в зале заседаний парламента прозвучал гимн Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Сербии состоялись 3 апреля. Александр Вучич набрал 59% голосов избирателей и одержал победу в первом круге голосования.

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Первый президентский срок Вучича начался 31 мая 2017 года.