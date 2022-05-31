Москва, , 12:35 — REGNUM Вооруженные силы России за время спецоперации на Украине уничтожили более 3,3 тыс. украинских танков и почти 1,1 тыс. беспилотников, заявил 31 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.