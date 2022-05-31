Ярославль, , 12:34 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы от КПРФ Шакир Абдуллаев обратился к руководству думы с требованием решить вопрос парковки машин для депутатов. Такое заявление он сделал на заседании 31 мая. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГИБДД эвакуирует неправильно припаркованные автомобили от Ярославской областной думы

«Года два назад поднимали эту тему и опять у нас встал этот вопрос. Водители, приписанные к думе, говорят о том, что парковаться негде у думы. Идут штрафы от ГИБДД. Водители жалуются, что постоянно их штрафуют. Они ездят вокруг думы, не знают, где парковаться. Если есть межёванная территория думская, то надо как-то этот вопрос решить. Нам, когда мы выходим, приходится ловить машины. Где они стоят, где чего? Ау, где машина. Ну это неправильно совершенно. Частные машины стоят у Думы, а этим негде припарковаться», — сказал депутат Шакир Абдуллаев.

Председатель областной думы Михаил Боровицкий («Единая Россия») сказал, что руководство думы также озабочено проблемой. Но очевидного решения пока нет.

«Две недели назад я в очередной раз занимался этой темой. Первый вариант — снять знаки. Это несложно. Мы пишем заявление, и город эту задачу решит. Но так мы задачу не решим — мест не будет, их сразу займут. Территория, о которой вы говорите, не принадлежит думе, это территория города. Мы сейчас изучаем возможность установить автоматические столбики. Водителей машин, обслуживающих Думу, снабдить пультами для того, чтобы можно было когда свободно подъезжать и открывать. Если все получится, то, возможно, мы это решение примем», — сказал Михаил Боровицкий.

В 2015 году Ярославская областная дума планировала благоустроить внутренний двор своего здания, чтобы в том числе устроить там парковку. Но до выделения денег на это дело так и не дошло.

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