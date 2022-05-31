Иркутск, 31 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Иркутской области владелец ООО «Новолес» признан виновным в совершении контрабанды и приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, сообщает 31 мая телеграм-канал территориального СУ СК РФ по региону.

МВД Контрабанда леса

В 2015–2016 гг. владелец ООО «Новолес», в целях извлечения незаконной материальной выгоды, группой лиц по предварительному сговору с директором предприятия совершили ряд преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов путём вывоза леса через таможенную границу из РФ. Используя подложные договоры купли-продажи лесоматериалов незаконно приобретенная древесина общим объёмом 23 554 м3 рыночной стоимостью более 110​ млн рублей была экспортирована за рубеж.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Директора предприятия был осужден ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая ГУ МВД РФ по Иркутской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк известило о перекрытии крупного канала контрабанды древесины в регионе. Задержаны были двое граждан одного из государств Восточной Азии — сотрудники тайшетской лесопромышленной компании, а также ее бенефициар, трижды судимый местный житель.

Читайте также: В Приангарье перекрыт канал контрабанды древесины